F1: Oscar Piastri terá contrato assinado com a McLaren para 2023

O piloto reserva da Alpine, Oscar Piastri, terá chegado a acordo para competir pela McLaren em 2023, ocupando o lugar de Daniel Ricciardo, segundo os rumores que começam a ganhar cada vez mais força, depois da nega que Piastri deu à equipa francesa. O futuro do australiano tem sido alvo de grandes especulações, depois da verdadeira novela que aconteceu no início da semana, com a equipa sediada em Enstone a oficializar o piloto para a próxima época, algo que mais…...