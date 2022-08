Fórmula 1: Haas e Mick Schumacher só discutem renovação depois das férias

Por Eduardo Moreira A Haas está longe de garantir a permanência de Mick Schumacher para a próxima época, e, ao que tudo indica, a equipa norte-americana não estará disposta a discutir a renovação de contrato do piloto germânico até ao Grande Prémio de Itália, que ocorrerá nos dias 09 a 11 de setembro.Mick Schumacher está na sua segunda época na Fórmula 1 com a Haas. 2021 foi um ano de aprendizagem, no qual o jovem piloto teve de competir com…...