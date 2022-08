GP Hungria F1: Alfa Romeo revelou as causas do abandono de Valtteri Bottas

Por Eduardo Moreira Xevi Pujolar, engenheiro-chefe da Alfa Romeo, confirmou que a equipa não teve qualquer indicação prévia para a possibilidade de uma falha no carro de Valtteri Bottas, o que acabou por se suceder no final do Grande Prémio da Hungria. Bottas encontrava-se na 12ª posição quando à volta 65 de 70, foi obrigado a desistir, ativando o Virtual Safety Car.Pujolar esclareceu o motivo das falhas no C42 do piloto finlandês: “Tivemos um problema técnico no sistema de combustível,…...