WTCR: WSC, FIA e Discovery Sport Events perplexos com decisão da Lynk & Co

Através de comunicados, Marcello Lotti, presidente do WSC promotores das séries TCR, e a Discovery Sport Events, promotores da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) mostram-se surpresos pela tomada de decisão da Lynk &Co Cyan Racing em suspender o seu programa na competição mundial. “A Discovery Sports Events e a FIA estão surpreendidas com a decisão da Cyan Racing e Geely Group Motorsport de interromper a sua participação no WTCR - FIA World Touring Car Cup de…...