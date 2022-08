WRC, Rali da Finlândia, Toyota ganha desde 2017: uma surpresa ou mais do mesmo?

Com uma enorme liderança no Mundial de Ralis, Kalle Rovanperä parece caminhar a passos largos para o seu primeiro título mundial, mas há algo que ele ainda não fez apesar de ter triunfado em cinco dos sete ralis deste ano e ter ganho duas provas o ano passado, ainda não obteve vitória em solo nacional.É o piloto do momento, e conseguiu mais durante três anos nos ralis do que muitos pilotos em toda a sua carreira, e tem apenas 21…...