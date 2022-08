Fórmula 1: idade de Fernando Alonso pesou na decisão da Alpine

Por Eduardo Moreira A Alpine diz que a idade de Fernando Alonso gerou incertezas sobre a continuidade do seu nível de performances e alega que essa foi a principal razão pela qual a equipa não lhe quis oferecer um contrato a longo prazo.A equipa de Enstone esteve muito perto de renovar com o piloto espanhol, mas complicações relativamente à duração do seu contrato levou Alonso fazer uma mudança surpreendente para a Aston Martin. O veterano espanhol optou por mudar de…...