Fórmula 1: A situação atual dos contratos dos pilotos

Com as fábricas dos construtores da Fórmula 1 quase a fecharem para as merecidas férias de verão, as notícias sobre a contratação de novos pilotos para duas equipas - Fernando Alonso na Aston Martin, Oscar Piastri (?) na Alpine - e a renovação de contrato de Alexander Albon pela Williams têm mexido no mercado de pilotos, mas ainda há muito para resolver nas próximas semanas ou, quem sabe, meses, neste particular. Vamos resumir a situação de cada uma das 10…...