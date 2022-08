CRM, Rali Vinho Madeira: o que dizem os madeirenses

Miguel Nunes: “manter a forma que exibimos na última prova”Miguel Nunes volta a participar no Rali Vinho da Madeira com um Skoda Fabia Rally2 Evo e o seu propósito é “dar o nosso melhor. Antevejo um rali com muita competitividade pois e lista de inscritos é muito extensa e com muita qualidade. Vamos tentar andar na luta pelos lugares cimeiros e, para isso, nos aplicar ao máximo. Os nossos adversários são muito fortes. Preparamo-nos o melhor possível e, dessa forma,…...