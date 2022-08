CRM, Rali Vinho Madeira: The Racing Factory ‘ataca’ em todas as frentes

Armindo Araújo, Miguel Nunes, Simon Campedelli, Pedro Almeida, Ernesto Cunha e João Silva representam a The Racing Factory, equipa que tem pilotos envolvidos em todas as lutas. Armindo Araújo, líder do Campeonato de Portugal de Ralis, chega à Madeira com objetivos claros de lutar pela vitória entre os pilotos continentais, sempre à espreita de uma possibilidade da vitória à geral.Miguel Nunes, que lidera o Campeonato da Madeira de Ralis, é um dos dois principais candidatos à vitória na prova insular…...