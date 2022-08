CPR, Rali Vinho Madeira, Alexandre Camacho ‘reforça’ ARC Sport

Este ano, a ARC Sport conta nas suas fileiras com a equipa madeirense formada por Alexandre Camacho e Pedro Calado num Skoda Fabia Rally 2 Evo, dupla candidata à vitória na edição deste ano, que faz a sua estreia na equipa de Aguiar da Beira no Rali Vinho da Madeira: “A ARC Sport é uma equipa com um elevado grau de profissionalismo, que vai ao encontro da minha forma de trabalhar. Temos uma vontade comum, que é lutar sempre para…...