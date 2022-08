Rali Vinho Madeira: ano de desempate ou Alexandre Camacho e Bruno Magalhães vão ter que esperar?

Está na estrada o Rali Vinho Madeira, prova dos Campeonato de Portugal e ‘Regional’ de Ralis, competições que entram na sua fase decisiva. Como habitualmente, os madeirenses costumam discutir o triunfo entre si, seguidos de perto pelos melhores do CPR. E este ano há estrangeiros que podem entrar na luta. Os Campeonatos da Madeira e CPR estão muito ‘inclinados’ para Miguel Nunes e Armindo Araújo, mas ainda não estão decididos…Até aqui há cinco pilotos com quatro vitórias no evento. Por…...