CPR/CRM: Cobertura do Rali Vinho Madeira na RTP Madeira

À semelhança de anos anteriores, a RTP Madeira irá fazer uma cobertura alargada do Rali Vinho da Madeira, com ligação à RTP Internacional, com programas de antevisão, pódio de partida, transmissão em direto de diversas PE, incluindo a Prova Espetáculo da Avenida do Mar, programas de balanço e pódio de chegada, conforme programa abaixo descrito.Programação 4 de agosto15h55m - Direto do Pódio, Partida oficial19h25m – Classificativa Avenida do MarPrograma de balanço do dia 5 de agosto09h15m – Direto Campo de…...