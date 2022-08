Fórmula 1: Felipe Massa impressionado com evolução de Max Verstappen

Desde que venceu o título no ano passado, Max Verstappen está um piloto mais maduro, não perdeu qualidades, pelo contrário, está mais calmo e ainda mais consistente. O antigo piloto de Fórmula 1, Felipe Massa elogia evolução de Max Verstappen e os desempenhos consistentes deste ano."Fiquei muito impressionado", disse Massa à Sky. "Já fiquei muito impressionado no ano passado, mas no ano passado teve algumas corridas onde teve algumas batalhas com Lewis [Hamilton] e cometeu alguns erros aqui e ali……...