Fórmula 1: Red Bull contratou outro antigo funcionário da Mercedes

A Red Bull continua a recrutar funcionários da Mercedes para o departamento de unidades motrizes o Red Bull Powertrains. Desta vez foi Phil Prew, anteriormente engenheiro chefe na Mercedes.A Red Bull pretende fabricar as suas próprias unidades motrizes no departamento de Red Bull Powertrains, possivelmente com a Porsche incluída, e em preparação contrataram vários grandes nomes da Fórmula 1. Desta vez foi Prew, uma figura chave na divisão de motores da Mercedes durante muitos anos e que trabalhou com Adrian Newey…...