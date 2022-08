Fórmula 1, Christian Horner: Parceria com Porsche “teria de encaixar na filosofia da Red Bull”

Depois da revelação dos documentos que comprovam o negócio entre a Porsche e a Red Bull, as duas partes ainda não oficializaram a parceria e isso só deverá acontecer quando o regulamento sobre as unidades motrizes para 2026 estiver terminado.Ainda assim, o chefe da equipa da Red Bull, Christian Horner, diz que qualquer potencial acordo que a equipa de Milton Keynes faça com a Porsche tem que manter o seu ADN.“Uma empresa como a Porsche, é uma empresa enorme, grande…...