Fórmula 1, Caso Piastri: Alpine reforça legalidade do seu anúncio

Poderíamos supor que durante a pausa de verão não houvesse grandes “casos” na Fórmula 1, mas a Alpine e Oscar Piastri comprovam que estávamos errados. Numa curta declaração ao The Race, um porta-voz da Alpine insistiu que a equipa pensa ter agido legalmente no anúncio de ontem, quando fizeram saber que Oscar Piastri seria companheiro de equipa de Esteban Ocon no próximo ano, substituindo Fernando Alonso. Sem quererem adiantar mais sobre o caso, a Alpine pensa ter agido corretamente, mas a opinião…...