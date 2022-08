F1: Regresso de Ricciardo à Alpine não seria um problema, afirma Otmar Szafnauer

A saída de Daniel Ricciardo da então Renault para a McLaren no final de 2020 parece ter deixado frustrado o CEO do grupo, Luca de Meo, mas segundo o chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer, o regresso do piloto australiano não apresentaria qualquer problema.Com a saída de Fernando Alonso da Alpine para se juntar ao projeto de Lawrence Stroll na Aston Martin, os franceses têm de procurar um substituto, que em princípio não será Oscar Piastri.Szafnauer afirmou que logo…...