F1: 10 lições do GP da Hungria

Na Hungria, voltamos a ter uma boa corrida e muitos motivos de interesse. Eis as 10 lições que retiramos da prova em Hungaroring: Haas tremeu no fim de semana em que implementou atualizações Apesar de Kevin Magnussen ter elogiado as atualizações da Haas, o resultado não foi o ideal. Mick Schumacher até terminou à frente de Magnussen e os efeitos práticos das atualizações não foram visíveis. O discurso do piloto dinamarquês é animador, mas em pista a performance ficou comprometida…...