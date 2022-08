F1: As pessoas da Ferrari “não são livres nem confiantes para tomar decisões”

O antigo mecânico da McLaren, Marc Priestley, diz que é necessária uma mudança de cultura na Ferrari, com base no que os seus amigos da Scuderia lhe disseram. A Ferrari concebeu um carro (o F1-75) que é capaz de dar ‘luta’ ao RB18 da Red Bull, porém está cada vez mais longe do título e a grande causa para o deslize da equipa italiana tem sido a própria equipa, começando pelos seus estrategas. O exemplo mais recente aconteceu no Grande…...