F1: Alpine foi surpreendida com a ida de Alonso para a Aston Martin

O início da pausa de verão ficou marcado pelo anúncio surpreendente da ida de Fernando Alonso para a Aston Martin na próxima época. O piloto espanhol vai pilotar pela equipa sediada em Silverstone, numa movimentação considerada improvável há poucos dias. O espanto foi geral e a Alpine também terá sido surpreendida. Segundo os relatos do jornalista Adam Cooper, Otmar Szafnauer confirmou que a equipa foi surpreendida com o anúncio e que a última vez que falou com Alonso, no domingo…...