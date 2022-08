F1: Red Bull teve conversações para um regresso de Sebastian Vettel

Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, disse que havia algumas pessoas que preferiam trazer Sebastian Vettel de volta ao invés de assinar com Sergio Pérez. Vettel desfrutou do período de maior sucesso na sua carreira com a Red Bull, ganhando quatro campeonatos de pilotos consecutivos entre 2010 e 2013. O piloto germânico termina agora a sua carreira na Fórmula 1 aos 35 anos, depois de ter passado ainda pela Ferrari e pela Aston Martin. Sergio Pérez assinou com…...