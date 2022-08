F1, Hannah Schmitz: “Ouvimos tudo, mas no final, é uma decisão estratégica”

Mais uma vez, a questão da estratégia decidiu o vencedor do Grande Prémio da Hungria. Não poucas vezes as decisões estratégicas abrem as portas à vitória e desta vez a Red Bull voltou a ser mais forte neste capítulo, ao contrário da Ferrari que acabou por ficar limitada nas suas decisões. A responsável pela estratégia é Hannah Schmitz, que, juntamente com a sua equipa de estratégia, toma as decisões finais. A britânica voltou a ser decisiva e colocou Max Verstappen…...