GP da Hungria de F1: Nada parou Verstappen (nem o seus erros)

Num fim-de-semana em que se esperava que a Ferrari fosse mais forte e em que Max Verstappen teve problemas na qualificação e errou na corrida, o holandês impôs-se, vencendo o GP da Hungria, dando um passo decisivo rumo ao bicampeonato. Hungaroring parecia ser feito à medida do F1-75 com curvas, onde este se sente à vontade, e poucas retas, onde o RB16 se estica e recupera tempo face ao carro de Maranello.Na sexta-feira este cenário verificou-se com Charles Leclerc e…...