GP da Hungria, F1: Os cinco melhores

O último GP antes da pausa de verão sorriu a Max Verstappen, um dos grandes destaques da prova. Com o lugar do neerlandês garantido nos cinco melhores, escolhemos mais quatro apontamentos dignos de referência: Max Verstappen Que grande corrida de Verstappen. Largou de décimo, recuperou até chegar à liderança, fez um pião, voltou à liderança e venceu. O caminho do segundo título está escancarado, muito graças aos erros da Ferrari, mas também muito graças ao seu talento e à sua…...