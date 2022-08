KIA GT Cup: Pedro Alves e Manuel Fernandes dominadores

A caravana dos KIA Ceed e Picanto rumaram ao Algarve para o terceiro evento do ano, com o plantel a contar com seis Ceed GT e 15 Picanto GT, em que os favoritos não deixaram os seus créditos por mãos alheias, triunfando com maior ou menor dificuldade. As duas corridas tiveram alguma emoção, ,ais nasp osições secundárias, pois na frente Pedro Alves e Manuel Fernandes Jr., estiveram irrepreensíveis.Na Corrida 1, Pedro Alves depressa foi para a frente, depressa afastando as…...