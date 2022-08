F1, Q&A, Max Verstappen: “estratégia muito boa, e fizemos o que devíamos no momento certo”

Poucos esperavam que fosse Max Verstappen a vencer o GP da Hungria devido ao facto de ter partido do décimo lugar da grelha, mas a Fórmula 1 hoje em dia é assim mesmo e o neerlandês é dos poucos que consegue estes pequenos ‘milagres’. Mas será que ele acreditava? “Nem por isso. Esperava, claro, poder aproximar-me de um pódio, mas as condições eram muito complicadas.Penso no entanto que tínhamos uma estratégia muito boa, estivemos realmente reactivos e sempre a fazer…...