Historic Endurance: Corridas imprevisíveis

Eduardo Davila e Pedro Bastos Rezende repartiram os triunfos nas duas corridas do Historic Endurance. O Porsche 356 mantém a tradição no Índex de Performance O Historic Endurance correu-se pela primeira vez este ano em solo português, no Autódromo Internacional do Algarve, assistindo-se a duas corridas animadas tanto para pilotos como para os espectadores. Na Corrida 1, Eduardo Davila venceu após um final dramático, a primeira corrida de 50 minutos. Depois da sessão de qualificação liderada por Pedro Bastos Rezende,…...