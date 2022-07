CPV, Algarve: Bruno Pires e Francisco Carvalho conquistam pole position para as duas corridas

Bruno Pires ( Porsche 911 Cup) e Francisco Carvalho (McLaren 570 S GT4) vão arrancar da primeira posição da grelha de partida nas duas corridas de amanhã da terceira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook, no Autódromo Internacional do Algarve. Pires foi o mais rápido na qualificação 1, enquanto o experiente Carvalho bateu os adversários na qualificação 2. Entre os TCR, Daniel Teixeira (CUPRA TCR) foi dominador em ambas as sessões. Bruno Pires, que tem como companheiro…...