AIA/Algarve Summer Party: Pedro Alves e Manuel Fernandes dominaram qualificações da KIA GT Cup

Pedro Alves (KIA Ceed) fez a pole para as duas corridas da KIA GT Cup, na frente de Francisco Carvalho (KIA Ceed) que foi segundo em ambas, o mesmo sucedendo nas posições seguintes. Pedro Pinto, Vasco Oliveira e Pompeu Simões, foram terceiro, quarto e quinto em ambas as sessões, onde só no sexto posto o nome se alterou.Nos KIA Picanto Manuel Fernandes foi o mais forte em ambas as sessões a primeira na frente de Manuel Alves e Rafael Antunes…...