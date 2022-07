AIA/Algarve Summer Party: Pedro Bastos Rezende na pole do Historic Endurance

Pedro Bastos Rezende (De Tomaso Pantera, H-1976) fez a pole do Historic Endurance com um registo de 2:08.264 na frente do seu outro carro, o Porsche 911 3.0 RS, H-1976, com que fez 2:08.674, a 0,410s da frente. Domingos S. Coutinho (BMW 2800 CS, H-1971) foi terceiro e o melhor da sua classe, ficou a 3,717s da frente. Quarto posto para Eduardo Davila (Porsche 911 3.0 RS, H-1976) a 3,840s com Miguel Vaz (Porsche 911 3.0 RS,H-1976) em quinto. Na…...