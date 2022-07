AIA/Algarve Summer Party: Ricardo Pereira na frente do Group1

Ricardo Pereira (Ford Escort RS2000) foi o mais rápido na qualificação do Group1, classe 81-200 com um registo de 2:13.992, na frente de Paulo Vieira (Ford Escort RS2000), da mesma classe, que ficou a menos que um piscar de olhos: 0.040s. Rui A zevedo (Ford Escort RS2000) também a classe 81-200 foi terceiro a 0.331s com Francisco Freitas (Ford Escort RS2000) a 0.643s com o top 5 a fechar com Nuno Breda (Ford Escort RS2000) que ficou a 1.854s....