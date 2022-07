GP Hungria F1, Charles Leclerc: “precisamos de perceber o que aconteceu com os pneus”

Charles Leclerc quer responder da melhor forma ao desaire sofrido em França, mas na importante qualificação na Hungria o monegasco falhou o objetivo de conquistar a pole position. Vai arrancar do terceiro lugar da grelha, atrás de George Russell e Carlos Sainz, com Lando Norris ao seu lado na segunda linha. Leclerc explicou que não conseguiu gerir da melhor forma a temperatura nos pneus no traçado húngaro, que estava mais frio do que nas sessões de ontem por causa da…...