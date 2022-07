GP Hungria F1: Destaques da qualificação

Grande surpresa na qualificação do GP da Hungria com a primeira pole position da carreira de George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes). Num fim de semana em que qualquer dos Mercedes ainda não tinha feito melhor que a quinta posição nas várias sessões, só pode ter sido com surpresa que se viu o inglês a ‘roubar’ a pole aos Ferrari, que todos pensávamos ir ficar com a pole num dos seus pilotos. Russell alcançou a sua primeira pole position na F1…...