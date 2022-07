AIA/Algarve Summer Party: José Carlos Pires na frente na qualificação dos Super7 420R

Na qualificação 2 dos Super 7 by Toyo Tires, dos 420R, da prova deste fim de semana no Autódromo Internacional Algarve foi José Carlos Pires a realizar o melhor crono, 2:00289s, batendo Nuno Afonso por 0.314 com Diogo Tavares em terceiro a 0.350s. Seguiram-se JJ Magalhães e Alex Areia....