AIA/Algarve Summer Party: Tiago Fino mais rápido na Qualificação 1 dos Super 7

A qualificação 1 dos Super 7 by Toyo Tires que se realizam este fim de semana no Autódromo Internacional Algarve foi liderado por Tiago Fino com 2:10.4113, batendo Paulo Santos por 0.238, com Miguel Ferreira em terceiro a 0.335s. Quarto posto para Bruno Knudsen a também a 0.335s. Quinto lugar para Frederico Sanches. Tudo isto nos 320R....