GP Hungria F1/TL3, uma novidade: Nicholas Latifi colocou a Williams no topo

Com um registo feito nos derradeiros momentos da sessão, numa pista a secar a cada minuto que passava, depois de muita chuva no início e durante a maior parte da sessão, Nicholas Latifi (Williams FW44/Mercedes) foi o mais rápido, batendo Charles Leclerc (Ferrari F1-75) nos últimos segundos por 0.661s, com Alexander Albon (Williams FW44/Mercedes) em terceiro a 0.901s.Isto só prova que a qualificação pode redundar em grandes surpresas, pois com as condições de pista a mudar muito rapidamente, o resultado…...