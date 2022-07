Fórmula 1: Mike Krack confirma que De Vries está na lista da Aston Martin

Por Eduardo Moreira Na sequência do anúncio do final da carreira de Sebastian Vettel, no final deste ano, o chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, confirma que Nyck de Vries está na lista de potenciais candidatos a ocupar o lugar vago na equipa para 2023.A época da ‘silly-season’ está oficialmente aberta na Fórmula 1, com o 4 vezes campeão do mundo Sebastian Vettel a colocar um ponto final na carreira no final desta época. A grande questão agora…...