Fórmula 1 lança campanha para combater o abuso online e em eventos

Por Eduardo Moreira A Fórmula 1 lançou a campanha 'Drive It Out' em resposta aos acontecimentos desagradáveis que se desenrolaram no Grande Prémio da Áustria. O programa apresenta um vídeo que incorpora os 20 pilotos da grelha, o CEO Stefano Domenicali e o presidente da FIA, Mohammed bin Sulayem, todos apelando ao fim dos abusos, tanto online e como nas corridas.Na Áustria, os adeptos relataram atos homofóbicos, racistas e sexistas durante todo o evento. Reagindo aos comportamentos não toleráveis, a…...