GP Hungria F1: Norris e Ricciardo encantados com a McLaren

Foi um primeiro dia positivo para a McLaren, com ambos os carros entre os cinco primeiros na segunda sessão de treinos do Hungaroring. E embora ambos estivessem contentes com o desempenho da equipa, os dois pilotos foram rápidos a acalmar as expetativas. Norris foi quarto no TL1 e passou brevemente no topo das tabelas de tempos no TL2, mas terminou em segundo, apenas com Charles Leclerc à sua frente: "É bom. Acho que o carro está muito bem desde o…...