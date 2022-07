F1, Nova asa traseira da Aston Martin atrai as atenções na Hungria

A Aston Martin chegou ao Grande Prémio da Hungria com uma asa traseira atualizada, que atraiu as atenções no paddock.A sua asa traseira apresenta uma configuração única na parte frontal da placa vertical (originalmente conhecidas como 'endplates') que permite ao monolugar criar apoio aerodinâmico de uma forma mais tradicional, aumentando assim o seu alcance e a carga aerodinâmica gerada.A nova parte das placas verticais curva para cima e parece quebrar um dos objetivos cruciais do regulamento de 2022, uma vez…...