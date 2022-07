GP Hungria F1, TL2: Novamente Ferrari, desta vez Charles Leclerc

A Ferrari colocou novamente um dos seus pilotos na frente. Desta feita foi a vez deCharles Leclerc (Ferrari F1-75) liderar, com a surpresa a vir do lado da McLaren com os seus pilotos em segundo e quinto. Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) ficou a 0.217s da frente, com Carlos Sainz (Ferrari F1-75) em terceiro a 0.231s. Max Verstappen (Red Bull RB18) foi quarto com o seu Red Bull, a 0.283s da frente numa sessão em que entre 1º e 10º ficou…...