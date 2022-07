F1, Fernando Alonso diz que “conversa de 10 minutos chega”, mas… logo se vê

Fernando Alonso está confiante na renovação do seu contrato com a Alpine e diz que uma conversa de 10 minutos seria suficiente para decidir o seu futuro.O atual contrato de dois anos do campeão do mundo de 2005 e 2006 termina no final desta época, e Alonso parece determinado a prolongar o seu vínculo com a equipa.Contudo, ainda nenhuma decisão final foi tomada, uma vez que a Alpine também tem de ponderar o futuro do seu piloto reserva, Oscar Piastri,…...