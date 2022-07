GP Hungria F1, Verstappen: “nunca vou relaxar”, Sainz: “ganhar corridas, continuar a tentar”

O GP da Hungria marca a última corrida antes da paragem de verão da F1, e já se sabe que aconteça o que acontecer no Hungaroring, Max Verstappen vai sair de lá líder do campeonato. Por isso a questão passa por saber se com uma vantagem de 68 pontos que nunca ninguém deixou escapar, até que ponto estará o neerlandês confortável e relaxado ao deitar-se na praia? “Quem me conhece sabe que não estarei deitado na praia. E, em segundo…...