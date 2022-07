F1, Max Verstappen acredita que a Ferrari vai estar “super forte” na Hungria

Max Verstappen diz que o Grande Prémio da Hungria, que vai ter lugar este fim-de-semana, pode não ser fácil para a Red Bull e avisa que a Ferrari pode estar "super forte", principalmente em condições de qualificação.O piloto da Red Bull já leva uma vantagem de 63 pontos na tabela de pilotos, depois da vitória confortável em Paul Ricard. No entanto, as curvas sinuosas de baixa velocidade do Hungaroring e a chuva que parece determinada a aparecer no sábado, levam…...