Os pilotos de F1 depois da ‘reforma’: Praia, não ter horários, Le Mans, Ralis…

Agora que se ficou a saber que Sebastian Vettel se vai retirar da F1 no final deste ano, há a curiosidade de saber se alguns dos restantes pilotos alguma vez pensaram em como seria a vida depois da Fórmula 1. Correr noutra disciplina? Ir para a praia com as crianças, ou o que quer que seja?Daniel Ricciardo ‘confirma’ a praia: “Eu vou, de certeza. A primeira coisa que pensei foi que a vida seria menos caótica. Mas ainda não pensei…...