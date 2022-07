Há 15 anos: Estreia internacional de Bruno Magalhães foi no Rali Sanremo

"Aprender num dos ralis mais difíceis do calendário". A formação da Peugeot Total decidiu participar no Rali Sanremo de 2007, prova pontuável para o International Rally Challenge (IRC), naquela que foi a estreia internacional de Bruno Magalhães e Paulo Grave, numa participação a premiar a boa temporada que esta dupla realizou no plano caseiro.Antes da prova e consciente das dificuldades, Bruno Magalhães sacudia qualquer tipo de pressão: «Sendo esta a primeira prova que eu e o Paulo (Grave) vamos realizar…...