Kia GT Cup, Portimão:  Dois estreantes e 4 regressos na lista de inscritos

A terceira ronda do Kia GT Cup realiza-se no próximo fim de semana (30 e 31 de julho) no Autódromo Internacional do Algarve e marca o fim da primeira metade da época do troféu monomarca promovido e organizado em conjunto pela CRM Motorsport e Kia Portugal.Com a primeira metade da época do troféu a chegar ao seu fim, Pedro Alves (Pedro Alves Racing) chega a Portimão na liderança destacada da categoria dedicada aos carros mais potentes da grelha, o Ceed…...