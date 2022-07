Super Seven, Portimão: novo recorde de inscritos a nível ibérico

A quarta ronda do Super Seven by Toyo Tires decorre no Autódromo Internacional do Algarve no próximo fim de semana e conta, mais uma vez, com uma grelha repleta de Caterham.Depois de um arranque de temporada, no Circuito do Estoril, que superou todas as expectativas, e da visita à capital espanhola, no circuito de Jarama, os pilotos e equipas do Super Seven by Toyo Tires preparam agora a visita a Portimão. Num ano marcado por uma subida muito significativa do…...