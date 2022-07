Group 1 Portugal, Portimão: Novos pilotos e são esperados vários regressos à grelha

O Group 1 Portugal é mais uma das competições em prova no próximo fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve durante o Algarve Summer Party' e conta com mais de três dezenas de inscritos, prometendo lutas escaldantes na terceira prova do ano. Depois das empolgantes corridas disputadas no Estoril e em Jarama, são altas as expectativas para as duas corridas de 40 minutos do Group 1 Portugal do programa do Algarve Summer Party. O calor típico da época que…...