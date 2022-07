Vettel ‘despede-se’ no final de 2022: o adeus de um dos ‘grandes’

Chegou a hora! O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel vai retirar-se no final da temporada. O alemão, que fez a sua estreia com a BMW Sauber no Grande Prémio dos Estados Unidos de 2007, revelou a notícia através da sua conta Instagram recentemente criada, ironicamente naquela que é a sua primeira incursão nas redes sociais.Vettel venceu os seus quatro campeonatos com a Red Bull, entre 2010 e 2013 e neste momento, e vai ser durante mais uns anos,…...